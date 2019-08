Mäkinen tahab välja selgitada, miks Tänaku auto Saksamaal tõrkus 

Jaapani autotootja tiimipealik Tommi Mäkinen ütles Autospordi vahendusel, et kavatseb probleemi uurida. "Muidugi, see oli raske aeg," vastas soomlane, kui talt küsiti, kas ralli viimane päev oli pingeline.

"Samas olin väga enesekindel. Õnneks ei juhtunud Otiga midagi tõsisemat. Uurime, mis piduritega juhtus," lausus neljakordne maailmameister. "Minu suurim mure oligi, et tehnika võib alt vedada."

Tänaku sõnul tähendas ühe esipiduri puudumine, et hoogu maha võttes oli raske autot stabiilsena hoida. "Eelviimasel katsel juhtus midagi. Üritasime teel viimasele katsele mitmeid asju, et olukorda parandada, kuid me ei mõistnud, mis toimus."