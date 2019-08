Norra koondislane Saskia Alusalu: mul on tunne, et ma ei teadnud treenimisest ega uisutamisest midagi 

Ta treenib nüüd täiskohaga Norra koondise juhendaja Bjarne Rykkje plaanide järgi ning rassib norralastega ühistes laagrites. Tõsi, kahevõistleja Kristjan Ilvesega analoogset täispaketti Eesti aasta naissportlasel pole. Ta teritab jätkuvalt ise uiske ning peab hoolitsema reisimiste ja lihashoolduse eest. Aga sellegipoolest on Alusalul käsil elu professionaalseim ettevalmistusperiood.

Eelmisel hooajal tegutses eestlanna sisuliselt omapäi. Norralased võtsid ta küll pika pinnimise peale ühte laagrisse kampa, kus Alusalu töökus avaldas Rykkjele muljet ja ta sai loa ka teiseks laagriks, kuid treeninguplaane Rykkje talle ei teinud. Varasema treeneri Tristan Loyga olid Alusalu teed sõbralikult lahku läinud juba olümpiahooaja lõpus.

„Tristaniga tegin suhteliselt palju ise,“ meenutab Alusalu. „Suhtleme siiani ja ta on alati valmis aitama, aga ta on rulluisutaustaga ega tea jääuisutamisest süvitsi. Teadsime mõlemad, et ta ei saa mind enam edasi aidata. Füsioloogiliselt olid tema treeningkavad head. Aga mina olin ka sel tasemel, et ei saanud aru, et ta ei saanud aru. Sel hetkel see töötas.

See aasta on minu jaoks hästi suur enese tundma õppimise koht. Mulle hullult meeldib trenni teha, see teeb mind kõige õnnelikumaks. Aga saan aru, et olen end liiga palju rihmaks tõmmanud, mis ei anna mulle midagi. Ma ei taha enam treenimise pärast treenida, vaid tahan paremaks saada. Äge ongi see, et nüüd on plaanid mustvalgelt kirjas, muidu tegin silma järgi.“

Saskia Alasalu säras tänasel pressikonverentsil rõõmust. Foto: Teet Malsroos

Alusalu igast sõnast kiirgab entusiasmi ja rõõmu. Siililegi selge, et ta on olukorraga ülirahul.

„Kui oled osa rahvuskoondisest, ei pea praktiliselt tegema muud, kui olema kotiga õigel ajal õiges kohas. Mul ei ole seda kunagi olnud, mingil hetkel tundus see raske, aga nüüd näib loomulik. Saangi minna lihtsalt trenni mõttega, et teen iga detaili ära nii hästi kui saan. Mitte mõtlema, et äkki peaks veel tegema kaks seeriat või äkki peaks seda või toda tegema teisiti.“