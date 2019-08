Citroen vireleb krahhi äärel! Kas võimas rallitiim kukub surve all tõesti kokku? 

Talvel tõid prantslased meeskonda kuuekordse maailmameistri Sebastien Ogier' ning tulevik näis helge. Arvati, et ükskõik, mida Ogier katsub, muutub kullaks. Läinud nädalavahetusel tehti Saksamaal aga masendav etteaste, milles polnud süüdi Ogier ega Esapekka Lappi. Auto oli lihtsalt kehv ning valitsev maailmameister läks oma sõnavõttudes päris kaugele, teatades viimasel võistluspäeval, et sellise autoga polegi võimalik rallit sõita.

Citoreni puhul on ka tavaline, et rallinädalavahetusel liigub meeskonna telgi juures ringi suure Prantsusmaa autofirma tegevjuht Linda Jackson. Portaal RacerViews uuris, kuidas rallitiimi boss Pierre Budar sellise pinge all toime tuleb.

„Pingutame väga kõvasti,“ ütles ta. „Siin pole seda küll näha, kuid tehases töötab väga palju inimesi selle nimel, et autot võimalikult kiiresti arendada. Nad on väga keskendunud, et hoida Seb (Ogier - toim) tiitliheitluses.“

Aastatel 2003-2012 tuli Citroen kaheksa korda konstruktorite maailmameistriks, Sebastien Loeb domineeris oma kodumaa autoga kogu rallimaailma. Nüüd on aga hoopis teine olukord: 2017. ja 2018. aastal lõpetati MM-sari meeskondlikult neljandal kohal. Ogier' liitumisega pidanuks kõik muutuma, kuid Toyota ja Hyundai on endiselt neist üle. Suured bossid jälgivad Budari tegemisi väga teravalt.

„Meilt nõutakse head tulemust. Mis on ka normaalne, sest kui võtad tipptiimina sellisest võistlusest osa, tahad võita. Me ei osale lihtsalt selle pärast, et võidu sõita. Püüame võita! Tunnen, et kokkuvõttes on juhtide terav huvi positiivne. Kui keegi midagi ei ütleks, poleks see hea märk. Meilt oodatakse võitu igal nädalavahetusel,“ rääkis Budar.

Võiduta Citroen polegi, sest hooaeg algas hästi: Ogier oli parim Monte Carlos ja Mehhikos. Pärast seda ollakse aga seitse järjestikust rallit kuival ja küsimärgid Citroeni tuleviku kohal püsivad.