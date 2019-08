PÕNEV! Endine murdmaasuusataja Raido Ränkel teeb püssiga esimese võistluse! 

Koondise peatreeneri Indrek Tobrelutsu sõnul on tänavused suvebiatloni Eesti meistrivõistlused kahtlemata huvitavad. „Kuigi talviseid maailmakarika ja IBU karikavõistluste meeskondi me sellel võistlusel komplekteerima ei hakka, on väga huvitav näha jõudude vahekordi pärast suvist ettevalmistusperioodi. Stardis on ka suvise ettevalmistusperioodi koondisest eraldi teinud Johanna Talihärm. Tema treenis suvel USAs ja võitis hiljuti ka sealsed kohalikud meistrivõistlused Clare Egani ja Susan Dunklee ees,“ rääkis Tobreluts pressiteate vahendusel.

Suvise ettevalmistuse alustaladeks on olnud neli treeninglaagrit, millest kaks on toimunud Eestis ja kaks välismaal. Juunis oli koondis Rootsis Torsbys, kus sportlased said harjutada suusatunnelis. Mõned päevad tagasi lõppes kahenädalane treeninglaager Saksamaal Ruhpoldingus.

Grete Gaim eelmise aasta suvebiatloni Eesti meistrivõistlustel. Foto: Assar Jõepera

A-koondisest on kohal Kalev Ermits, Rene Zahkna, Johanna Talihärm, Tuuli Tomingas, Regina Oja, Meril Beilmann ja Grete Gaim. Samuti on meistritiitleid jahtimas kogu B-koondis koosseisus Hans-Kristen Rootalu, Jüri Uha, Susan Külm ja Kadri Lehtla.

Oma esimese biatloni võistlusstardi teeb ka sellest hooajast laskesuusatamise koondisega koos treeniv Raido Ränkel. Vett on segamas ka rahvusvahelised konkurendid. Nii on stardis ka külalisvõistlejad Lätist, nende seas lõunanaabrite parim naislaskesuusataja Baiba Bendika.