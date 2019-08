AUS VÕI MITTE? Maailma seksikaim vabavõitleja teenib Instagramis rohkem, kui puuris tervisega riskides 

VanZant on tuntud ka otsekohesuse poolest. Viimati võttis ta ette UFC bossid ja süüdistas neid naiste ja meeste ebavõrdses kohtlemises. Ta tõi välja, et ta teenib rohkem raha Instagrami kontole fotode postitamisega, kui puuris oma tervisega riskides.

Viimased lepinguläbirääkimised UFCga lõppesid kokkuleppeta, sest VanZanti arvates ei pakuta naistele väärilist tasu. „Ma teenin kõvasti rohkem raha lihtsalt kodus istudes ja Instagrami fotosid postitades,“ vahendab The Sun tema sõnu.

„Kui hakkasime viimati lepingu tingimusi arutama, siis öeldi, et nad ei saa mulle maksta rohkem kui pragusele naiste tšempionile. Küsisin vastu, miks nad mind üldse ainult naistega võrdlevad? Kõik peaks ju võrdselt palka saama. Kui aus olla, siis tahan väga märkimisväärset palgatõusu.“

VanZanti kriitika on UFC jaoks valus, sest ta on väga populaarne sportlane, keda Instagramis jälgib 2,2 miljonit inimest. Võrdluseks, UFC sarjal endal on 15 miljonit jälgijat.