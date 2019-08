VÕRKPALLI EM | „Selles mängus oli palju, mida õppida.“ 

Kahel viimasel EMil hõbeda teeninud ning nii viimasel MMil kui olümpiamängudel neljanda koha saanud Holland pole sel finaalturniiril vastastele loovutanud geimigi ja on C-alagrupis liidrikohal. Ka Eesti vastu näidati tipptasemel võrkpalli.

Eesti vs Holland. Foto: CEV

Libero Kristi Nõlvak ütles, et Holland on tema koondisekarjääri tugevaim vastane. „Kindlasti! Nii äge on, et saame selliste naiskondadega mängida, ikkagi olümpia neljas naiskond! Super kogemus,“ kommenteeris Nõlvak ja lisas, et võrreldes teiste alagrupikaaslastega torkab Hollandi puhul silma väga hea distsipliin.

„Nad teevad kõike hästi korralikult, vastuvõtul ollakse väga täpsed ja sidemängija ei pea isegi liikuma. Nende serv oli väga hea, mida edasi, seda paremaks serv läks, kohe pärast võrku kukkus pall alla. Ja lihtsad pallid - nad ei sabistanud.“

Kui suurem osa koondislasi pallib välisliigades, siis Nõlvak mängib Eesti liigas ja Balti liigas, ent on seni olnud üks stabiilsemaid ja suutnud külma närvi säilitada. „Ei ole pabinat, lihtsalt täiega peale, nii äge on mängida nendega! Annad ju ikka endast parima, tuleb mis tuleb, ega rohkem ei saagi,“ sõnas alati heatujuline ja positiivne Nõlvak.

