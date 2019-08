Tänak Neuville’i kiirusest: tunnistan, et oleksin Saksamaal teise kohaga leppinud 

„Reedel olime enamasti grammi võrra kiiremad, kuid laupäeval oli vastupidi ja Thierry oli minust nobedam. Olukord paistis keeruline ja ma pean tunnistama, et kui see samamoodi jätkunuks, leppinuks ma ka teise kohaga,“ sõnas Tänak. „Loomulikult proovisin ma kogu aeg sõita piiri peal, et mitte vigu teha. Päeva lõpuks meil see õnnestus.“

„Türgi on kindlasti hooaja raskeim ralli. Tegelikult omas võtmes oli see ka eelmisel hooajal meie nõrgim ralli (Tänak võitis Türgi ralli – toim.). Meie esitus polnud hea ja me olime aeglased, kuid lõpuks õnnestus kaksikvõit saada,“ märkis Tänak. „Sel aastal oleme kõvasti töötanud ja loodame, et esitus on paremal tasemel.“