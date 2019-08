Üliandekas 17aastane sprinter jäi dopinguga vahele, MMi debüüt ohus!  

17aastane neiu võitis mullu U20 MMilt nii 100 kui ka 200 meetri distantsidelt kulla. Suurepärast kiirust on ta näidanud ka väiksematel võistlustel, lisaks kuulub talle mitu noorteklasside maailmarekordit.

Nüüd aga selgus, et Williamsi edu taga võivad olla keelatud ained. Jamaica meedia andmetel leiti tema dopinguproovist keelatud diureetikumi hüdroklorotiasiidi (HCTZ) jälgi.

Sportlane ise aga süüd omaks ei võta. "Meie seisukoht on, et Williams pole juhtunus süüdi ning teda ei tohiks karistada," ütles sprinteri esindaja doktor Emir Crowne. "Sellest tuleb kõva võitlust, aga tegemist on ühega harvadest juhtudest, kus sportlane poleks saanud midagi teisiti teha."