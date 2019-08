M-Sport võib Tänaku värbamiseks tõmmata võimaliku trumpässa 

"Jälgime kõiki aspekte, aga on ilmselge, et Fordi suurema abita me 2022. aastaks autot ehitada ei suuda. Loodetavasti leiame viisi, kuidas nad saaksid meid ulatuslikumalt aidata," ütles Wilson Autosportile.

Tänak on sõitjate turul kindlasti kõige kuumem nimi. Kuulujuttude kohaselt jätkab ta tõenäoliselt Toyotas, kuid omad sõna on sekka öelda ka M-Spordil ning Hyundail. Ei saa ka välistada varianti, et allkiri on juba antud, kuid ametlikku kinnitust pole.