VIDEOD | Tennisemaailma pahapoiss tembutab jälle: „ATP on korrumpeerunud.“  

"Miks sa ei kutsu korrale inimesi, kes servimise ajal vahekäikudes ringi käivad. Selle asemel jõllitad sa mind! Isegi mina nägin palli õhku visates, et pealtvaatajad liiguvad. See pole kuidagi loogiline, et sa seda tähele ei pane. Kas see pole mitte su töö?" pahandas Kyrgios teise seti lõpus.