Hyundai tiimipealik: luhtasime Saksamaa rallil suurepärase võimaluse 

Hyundai i20 Coupe WRC auto on varemgi alt vedanud. "Peame jõudma selleni, et saame ise oma saatuse üle otsustada. See tähendab, et vajame töökindlust ja kiirust igal rallil, kõigis oludes," jätkas Adamo. "Me ei saa loota teiste probleemidele, et häid kohti teenida. Vajame rallide eel rohkem kindlust."