Võimsa tähiseni jõudnud Kert Toobal: olen pidanud unistusi ümber tegema, sest need olid liiga väikesed 

Võimsa tähiseni jõudis ta täna õhtul, kui võõrsil peetud kontrollmatšis saadi 3 : 2 (25 : 22, 17 : 25, 17 : 25, 25 : 18, 15 : 12) jagu Soomest.

Vanameister ise juubelimatšist suurt numbrit ei tee, kuna tegelikult on ta sinisärgi selga tõmmanud julgelt üle 300 korra. 2000ndate alguses ladus Eesti endale sageli põhja klubidega sõpruskohtumisi pidades. Need aga ei läinud ametlikku statistikasse kirja.

See on osati ka põhjus, miks Toobal ise oma koondise verstaposte üksteisest liiga hästi ei erista. „Esimest mängu ei mäleta, 100ndat ka mitte. See info tuleb üldiselt teiste kaudu, et kui palju täitub. Tean, et 250 puhul anti mingi meene, aga kelle vastu... ei meenu,“ sõnab ta.

Kohustuslik küsimus – milline mäng neist 300 kõige eredamalt meeles püsib?

Kindlasti esimene suur võit Poola üle. See tuli, et jääda. (Eesti alistas 2008. aasta EM-valiksarja otsustavas mängus Poola 3 : 2 ning jõudis esimest korda finaalturniirile – K. J.) See oli Eesti võrkpalli jaoks väga hea lõpuga muinasjutt, kus kõik kaardid ja tähed olid õigetpidi.

Üksikud võidud pole aga nii tähtsad. Mulle meeldib pigem protsess ja see, et Eesti võrkpallil on pärast seda ainult paremini läinud. Häid asju on juhtunud küll – Maailmaliiga kolmanda grupi võit, Euroopa liiga võit. Viimasel ajal on meil pigem läinud väga hästi. Hea on olla selle kõige keskel.

Palli järele hüppamisest pole koondises vabastatud ka viiendat kümnendat kõndiv Kert Toobal. Foto: Stanislav Moškov