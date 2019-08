JESS! Meeletult võidelnud Kontaveit jõudis US Openil kolmandasse ringi

Kontaveit läheb 30:0 juhtima, kuid lihtviga ja serviäss toovad Tomljanovicile kätte viigi. Anett näitab, et kui ta suudab oma lööke pikaks teha, on austraallanna suurtes raskustes. Tomljanovic aga tõestab, et serv on tal tugev relv ning eestlannat ootab täna raske lahing.



Õnneks suudab Kontaveit vastase servi murda ja sett on viigis.