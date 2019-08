Austria suusataja: mind häirib, et paljud on hakanud dopingutarvitajaid kaitsma 

"Jutud ei vasta tõele. Minu jaoks on doping alati täiesti välistatud olnud. See tuleb ju alati välja. Pealegi oleks see kaasvõistlejate, fännide ja sponsorite petmine," vastas 2014. aastal U23 MMil suusavahetusega sõidus pronksi saanud austerlanna.

"See on väga tüütu ja väsitav teema, kuna pean ennast kogu aeg õigustama. Paljud inimesed on hakanud dopingutarvitajaid kaitsma. See häirib mind väga," jätkas ta.