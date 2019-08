RATASEPA LEVEL! Lemmikklubiga kaasa reisides 5000 kilomeetrit maha jooksnud vutifänn saab UEFA-lt vinge tunnustuse 

Miks mees seda kõike tegi? Kogu põhjus seisneb tema töös. Cunliffe on professionaalne tõlkija ja veetnud elu viimased 20 aastat Kagu-Aasias heategevusmissioonidel. Suurte siseprobleemidega riikides on ta näinud palju koledusi - näiteks Indoneesia vägede sissetungi Ida-Timorisse -, see hakkas tema psüühikale ning tekitas stressi ja depressiooni.

Koju naastes kasutas ta psühhoterapeudi abi, kel välgatas geniaalne idee: alistada depressioon jooksmise abil. Eelmise aasta juulis võttis ta vastu väljakutse The Run Away Challenge: eesmärk on läbida 4000 kilomeetrit. "Tahtsin, et ülesanne sisaldaks seda, mida armastan: jalgpalli, reisimist ja sitkuse kasvatamist," rääkis Cunliffe.