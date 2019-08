MEGATEHINGU OOTUSES: Neymari üleminek Barcelonasse on varasemast lähemal 

27aastane ründemängija on 37 liigakohtumisega löönud küll 34 väravat, kuid vigastused ja sassis meeskonnasuhted on tema karjääri Prantsusmaal pärssinud.

Seetõttu ongi terve suve räägitud, et Neymar lahkub PSGst. Väidetavalt on kosilaste ringis olnud ka Torino Juventus ja Madridi Real, kuid kõige enam on sambamaalast seostatud endise leivaisa Barcelonaga.

Väidetavalt soovivad Hispaania hiiu pallurid eesotsas vutilegendi Lionel Messiga Neymari taasliitumist ja on klubi peale pahased, et neil pole õnnestunud kunagist meeskonnakaaslast Barcelonasse tuua.

Viimase tunni jooksul kirjutas rahvusvaheline jalgpallimeedia ohtralt, et Neymar on väga lähedal Barcelonaga taasliitumisele. Tunnustatud vutiajakirjanik Guillem Balague, kellel on Hispaania vutis laialdased sidemed, sõnas, et klubid on tehingu osas kokkuleppele jõudnud.