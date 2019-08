TUULT TIIBADESSE! 17aastane eestlanna pääseb WTA edetabelisse 

See oli oluline võit, sest teise ringi jõudmisega saab WTA-punkte ja edetabelisse jõudmiseks peab neid koguma kolmelt turniirilt. Nüüd on Saarel need koos (juulis jõudis ta Pärnus teise ringi ja Tamperes veerandfinaali) ning teda võib neljanda eestlannana leida pärast US Openit avaldatavas WTA edetabelis.