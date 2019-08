Korvpalli MM 2019 Korvpalli MMi eelvaade: kas Leedu jääb surmagrupis ellu? Kes murrab maha haavatava USA? Jarmo Jagomägi , täna, 20:44 Jaga: M

KES VÕIDAB? Giannis Antetokounmpo on võimeline Kreeka maailmameistriks vedama, ent kibedaid konkurente jagub! Foto: CHINE NOUVELLE / SIPA

Laupäeval Hiinas algava korvpalli MMi eel säriseb õhk intriigist, sest gigant USA pole kaugeltki oma parimas rivistuses. See tähendab, et üle pika aja on ihaldusväärne tiitel reaalselt saadaval. Kandidaate karikale jagub!