GALERII | Koju jõudnud võrkpallinaiskond jääb imelist õhkkonda igatsema 

„Viimasel lennul tagasi mõtlesin, et tegelikult jäin turniiriga rahule. Muutusime iga mänguga paremaks ja näitasime, et suudame ka siin väikses Eestis võrkpalli mängida,“ ütles täna õhtupoolikul Tallinna lennujaama saabunud naiskonna kapten Julija Mõnnakmäe.

„Kõige suurem vahe on ilmselt stabiilsuses. Võime terve geimi juhtida, aga 20 pealt ei suuda ära lõpetada. Teised võivad mängida neli-viis päeva järjest hästi ja võidud koju tuua,“ märkis kapten.

Kokkuvõttes sai kogu naiskond siiski positiivse laengu. Kertu Laak märkis, et seiklusest jääb ere mälestus: esiteks sellest, et suudeti finaalturniirile üldse jõuda ja teiseks sellest, et ei jäädud häbisse.