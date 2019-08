MIS NÜÜD? Nikolai Novosjolov pani ootamatult ameti maha 

"Hooaja eel andsin endale lubaduse, et meeskonnale on jõukohane tulla EM-il medalile ja MM-il kaheksa hulka," sõnas Novosjolov. Paraku seda täita ei õnnestunud. EMil jäi Eesti esimesena poodiumilt välja, MMil oldi 14ndad.

"Teine põhjus on see, et meeskonna liikmed jäid tulemuse puudumisel palgata ja on sisuliselt amatöörsportlased. Sellisel juhul pole minul peatreenerina õigus palka saada," leidis ta.