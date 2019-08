Rally Estonial saadud vigastus jätab M-Spordi esipiloodi kõrvale ka Türgi rallist 

"See, et teame nüüd täpselt, millal Elfyn taas võistluskonditsiooni saab, on kogu meeskonna jaoks suureks tõukeks. Nad alustasid Scott Martiniga aastat väga tugevalt ning loodame, et nad suudavad sama hoo uuesti üles leida," sõnas tiimipealik Richard Millener pressiteates.



"Olen spetsialistidega teinud väga tihedat koostööd ning hea meel on teada, et saan oma kodurallil ikkagi startida. Ootan kodupinnal võistlemist iga aasta väga, kuna tegemist on kohaga, kus noppisin [2017. aastal] oma esimese rallivõidu," sõnas Evans.