Staaride paraad: Holland toob Eestisse ka Barcelona, Liverpooli ja Juventuse tähed 

Meeskonna ridades on üks potentsiaalne debütant, kui koondisekutse teenis 20aastane PSV ründaja Donyell Malen. Üle pika aja on meeskonna ridades tagasi Amsterdami Ajaxi kaitsja Joel Veltman, kes vigastas 2018. aasta aprillis põlve.

Peatreener Ronald Koemani valikus on nimekaid mängijaid, kelle seast enim koondisemänge on kirjas 29aastasel Daley Blindil. Kaitsest leiab veel Interi mehe Stefan de Vrij, Liverpooli tähtmängija Virgil van Dijki ja hiljuti Torino Juventusega liitunud Matthijs de Ligti. Lisaks teravatele ründajatele on poolkaitses teiste seas Liverpoolis koos Van Dijkiga mängiv Georginio Wijnaldum ja publiku tähelepanu püüab kõigest 22aastane Frenkie de Jong, kes liitus suvel FC Barcelonaga.