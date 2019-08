Magnus Kirt vägevast võistlusest: arvan, et see oli elu parim seeria 

„Kui esimene katse välja jätta, oli tervikuna väga hea võistlus. Tase oli väga kõva, seitsmes koht viskas 82 meetrit. Mul on hea meel, et viimasel katsel sain sellise tulemuse ära tehtud, mida enam-vähem lootsin,“ ütleb Tõrva vägilane, kes viimase viske eel neljandat kohta hoidis.

Kirdi seeria oli Zürichis muljetavaldav: 77.54, 85.26, 83.66, 85.68, 85.42 ja lõpuks 89.13. „Ma arvan, et see oli elu parim seeria. Teine katse lõi pinged maha. Siis teadsin, et ma enam ei libise,“ vihjas ta võistluse alguses tekkinud väiksele ebakindlusele. Nimelt ei saanud Kirt, tema naelikud ja staadionikate koheselt päris sina peale.

Viimases katse võimsa sooritusega tõestas Kirt, et vaim on tal tugev. „Olukord oli pingeline, kuid kunagi ei tasu ära unustada, milleks ma seda teen – sest mulle meeldib see! See on teistmoodi pinge, mis ei tekita hirmu, vaid pakub pigem väljakutset.“

Magnus Kirt (vasakult teine, tagumises reas) koos teistega, kes Zürichis Teemantliiga finaaletapil võidu noppisid. Foto: AP/Scanpix

Treener Heiko Väät ütles Õhtulehele antud intervjuus, et selline võit peaks andma MMiks enesekindlust. Mida Kirt ise sellest arvab? „Kõik räägivad seda, aga MMini on umbes kuu aega. See võib luua eelduse, aga selle võistluse enesekindlusega Dohani vastu ei pea. Et istun kodus ja siis on hea MMile minna. Kindlasti olen enne võistlust närvis ja stressis – ma ei usu, et pinged maha lähevad. Pigem olen mures, kui närvi ega stressi ei teki.“

