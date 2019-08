Hea algus! Ränkel saavutas uuel alal neljanda koha

Talihärma sõnul oli kuldmedal juba enne võistluste algus sihikule võetud. „Kui juba Eesti meistrivõistlustel starti tulen, siis ikka on eesmärgiks meistritiitel,” kinnitab ta. Talihärm on teinud oma suvise ettevalmistuse USAs, Eestisse saabus ta üleeile. „Suvi USAs on kulgenud edukalt. Olen saanud korralikult koos tugevate treeningkaaslastega treenida ja olen terve püsinud. Suve alguses keskendusin uue kabaga kohanemisele ning kogu suve olen keskendunud targalt harjutamisele,” selgitab Talihärm pressiteate vahendusel treeningstrateegiat.

Tänase osas kommenteeris sportlane, et tiirus oli enesetunne hea, rajal aga kimbutas reisiväsimus. See aga Talihärma ei morjenda, homme on ta uute eesmärkidega taas stardis. „Homne eesmärk on lasta alla 20 märki ning olla rajal kiireim,” sõnab ta.