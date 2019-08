PÕNEV! Kas Saksamaa odaviskestaarid jõuavad MMiks tippvormi? 

Tõsi, Andreas Hoffmanni 87.49 ja kolmas koht oli igati viisakas, kuid tema koondisekaaslased pole praegu vormis. Õhus on suured küsimärgid, kas Londonis maailmameistriks kroonitud Sebastian Vetter ja Rio olümpiavõitja Thomas Röhler tõusevad Doha MMiks kullasoosikute sekka.

Sel hooajal juba 16 võistlusel osalenud Röhler piirdus Šveitsis aga 82.91ga, mis andis seitsmenda koha. Augustis ei suutnudki ta kordagi 83 meetri joont ületada. Iltalehti toob välja, et Röhler hakkas harrastama crossfit’i ning see võis olla vale samm. „Ta on hooaja jooksul kehvemaks muutunud, sest on väga palju võistelnud. Kõikumist on palju,“ arvas Roponen.

Ta lisas, et pikk hooaeg võib lõpuks tekitada olukorra, et kõrgete kohtade nimel hakkab MMil võitlema ka soomlane Antti Ruuskanen. „Zürichi võistlus tõestas, et osa mehi on languses. Ruuskanen on end tõestanud tugeva võitlejana ning õnnestumise korral võib tulla pikk vise,“ jätkas ekspert. Ruuskaneni tänavune tippmark pärineb 16. juunist, mil oda lendas 85.15 meetri kaugusele.

Meeste odavise Teemantliiga finaalvõistlusel:

1. Magnus Kirt (Eesti) 89.13

2. Chao-Tsun Cheng (Taiwan) 89.05