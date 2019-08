Eesti naiskonna peatreener: tüdrukute julgus, keskendumine ja mentaliteet olid esmaklassilised 

"Kui me oleks suutnud vältida kolme väravat, olnuks perfektne esitus," sõnas mängu järel Eesti peatreener Jarmo Matikainen. "Rääkisime ka enne mängu, et eesmärk on esituses, mitte tulemuses. Pean ütlema, et tüdrukute julgus, keskendumine ja mentaliteet olid esmaklassilised.

Aga mõne suurepärase kvaliteedi avaldumise momendi vastu lihtsalt ei saa. Ütlesin mängijatele kohe pärast mängu, et meie eesmärk oli hea esitus. Ja see oli tõesti väga hea esitus, aga olnuks perfektne, kui suutnuksime vältida kolme väravat."

Millist kolme? "Pean videost üle vaatama, aga minu meelest oli mõned olukorrad, kus oleksime pidanud varem oma liinid korda tegema. Tundsin esmamulje pealt, et saanuksime teha paremini, aga täpsema kommentaari jaoks pean enne video üle vaatama."

Eesti läks mängule ootamatul positiivse 4-4-2 asetusega. "Kui tahame areneda, siis pole mõtet iga kord strateegiat muuta," põhjendas Matikainen. "4-4-2 on väga hea formatsioon. See on paindlik, positiivne ja kui saame paremaks, võimaldab see rohkem pallita vastase väljaku poolel töötada. Pealegi olen näinud teiste tiimide esituses, et see töötab Hollandi vastu.