Anett Kontaveiti ootab USA lahtistel pühapäeva öösel tugev vastane 

2015. aastal USA lahtistel meistrivõistlustel kaheksandikfinaali jõudnud, end järgmisel kolmel korral esimesse ringi pidama jäänud 23aastane Kontaveit pole tenniseväljakul varem endast aasta noorema Benciciga kohtunud. Louis Armstrongi nimelisel väljakul toimuv matš on viies ehk viimane, mis tähendab, et see võib alata Eesti aja järgi nii hilja kui pühapäeva varahommikul kell neli. Eelnevalt on kavas kaks meeste ja kaks naiste üksikmängu.