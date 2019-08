Kahju! Tubli sõidu teinud Vips jäeti Belgias lõpuks viiendaks 

Etapi võit kuulus teiselt positsioonilt alustanud brasiillasele Pedro Piquet'le (Trident), kellele oli see hooaja esimeseks võiduks. MM-sarja liider Robert Shwartzman pidi täna leppima teise kohaga, kuid suurendas üldarvestuses edu. Venelasel on nüüd kirjas 142 punkti, Vips jätkab 122 silmaga teisel kohal. Liidripositsioonilt alustanud Jehan Daruvala lõpetas täna sõidu kolmandana ning on kokkuvõttes kohe eestlase järel 119 punktiga.