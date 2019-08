Kergejõustik Tormihoiatus! Kirdi konkurent kogub Doha MMi lähenedes jõudsalt hoogu Toimetas Mihkel Talivee , täna, 12:15 Jaga: M

Julius Yego Pekingi MMil. Foto: SIPA/Scanpix

Kergejõustiku MMi alguseni on jäänud vähem kui kuu. Selle aasta odaviske valitseja Magnus Kirt tõestas Teemantliiga võiduga, et on jätkuvalt suurepärases vormis. Kuid tiitlipretendente on mitu ning eile tegi võimsa avalduse tunamullune maailmameister Julius Yego, kes viskas hooaja tippmargiks 87.73.