Jalgpall KAUA VÕIB? Prantslased lükkavad Neymari ihkava Barcelona pakkumisi järjepanu tagasi Ohtuleht.ee , täna, 16:41

Neymar Foto: Reuters/Scanpix

Üleminekujutud Pariisi Saint-Germaini jalgpalluklubi esistaari Neymari ümber ei taha kuidagi raugeda. Juba nädalaid on brasiillast seostatud kahe Hispaania suure: Madridi Reali ja FC Barcelonaga. Nüüd tundub, et tõsiseks jahtijaks on jäänud vaid katalaanid.