Jalgpall Manchester United kaotas kolmandat mängu järjest punkte Toimetas Karl Juhkami , täna, 17:14 Jaga: M

SAATUSLIK HETK: Jannik Vestergaard võidab õhuduellis Unitedi keskkaitsjaid. Foto: Imago Sport / Scanpix

Kui Manchester Unitedi jalgpalliklubi Inglismaa kõrgliiga avavoorus Londoni Chelsea võrku neli vastuseta väravat virutas, hõiskasid Punaste Kuradite fännid, et nende lemmik on tagasi. Kolm vooru (loe: kaks viiki ja üks kaotus) hiljem on poolehoidjate rõõmukarjed kohati asendunud juba ahastushõigetega.