Sõudjate treener kirus ebavõrdseid tingimusi: ilmselt jäi meil kirikusse mõni küünal panemata 

Tõsi, Killing nendib, et õige ülekande puhul poleks nad poolfinalist ilmselt A-finaali ikkagi jõudnud, kuid parema paigutuse ja raja oleks see B-finaaliks andnud küll.

Paraku jääb meie sõudekvartett ilma ka nüüd 2017. aasta MM-pronksiga kaasnenud A-kategooria toetusest. Seda, kuidas rahakoti vähenemine ettevalmistust võiks mõjutada, Killing hetkel ennustada ei osanud.

„Eks see ole nüüd sõudeliidu juhatuse teema. Kas leiame toetajaid juurde, et saaksime niimoodi ettevalmistust teha, et tuleval hooajal OM-pileti peale minna. Siin on adra seadmiseks õnneks vähe aega,“ üritas juhendaja optimistlikuks jääda.

Tokyo olümpiapääsme saamiseks tuleb meie paatkonnal nüüd kevadel osaleda kvalifikatsiooniregatil, kus jagatakse välja veel kaks lisapääset. 2012. aasta Londoni olümpia eel õnnestus meie kvartetil too kadalipp edukalt läbida.

Selleks, et maikuus head minekut näidata tuleb peatreeneri sõnul veetreeningutega alustada juba jaanuaris. Tänavu jõudis meie kvartett finantside puudumisel veele alles märtsis. "Meie senine metoodika on selline, et olla konkurentsivõimeline augustis-septembris. Nüüd on vaja talvel korralikult tööd teha ning see mai peale ümber rihtida," sõnab juhendaja.

Kui rääkida Tokyo olümpiast, siis seal on Killingu sõnul meestel ainult üks eesmärk: korrata Rio, kus saadi kaela pronksmedal, edu.

„Me ei lähe oma viimast piletit püüdma, et olümpial niisama sõitu teha. Meil on ikkagi üks kindel siht,“ viitas Killing poodiumile. „Meestel on kõrgeid tiitleid küll, niisama sõitmise peale pole mõtet aega raisata.“