Talisport Raido Ränkel ei leidnud lasketiirus kuidagi märki üles ning jäi taas esimesena poodiumilt välja Toimetas Karl Juhkami , täna, 19:22 Jaga: M

Raido Ränkel. Foto: Aldo Luud

Täna said punkti eile alanud Eesti lahtised meistrivõistlused suvebiatlonis. Kui eile selgusid parimad sprindis, siis täna selgitati Tehvandil välja Eesti meistrid ühisstardiga sõidus. Värsked Eesti meistrid on Rene Zahkna ja Tuuli Tomingas. Tomingas näitas täna tiirudes kindlat kätt, eksides vaid ühel korral (0+0+0+1). Sellega vahetas ta eilse pronksmedali täna kullakarva autasu vastu. Tomingas alistas 10 km pikkuse distantsi ajaga 30.05,1. Kohe tema järel, vaid 17,6 sekundit hiljem, finišeeris teisena Grete Gaim (0+0+0+1). Pronksmedali sai täna kaela Meril Beilmann (+48,4; 2+0+1+1). “Eile oli sõit väga raske, kuid siiski suutsin endast maksimumi anda,” peegeldab Tomingas eilset. “Täna alustasin võistlust rahulikult ning sõitsin kõiki ringe kerge varuga. Tiirudes olid täna olud võrdlemisi lihtsad,” sõnab vastne Eesti meister. Suvise ettevalmistushooaja osas on Tomingas samuti rahulolev. “Ettevalmistus on sujunud suurepäraselt. Olen saanud treenida ilma suuremate ta