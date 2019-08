Gross ja Solberg pidasid Lõuna-Eesti rallil maha vinge lahingu 

„Mul on aastaid tagasi olnud Ott Tänakuga sarnaseid sekund-sekundis lahinguid ja selles mõttes ei olnud see mulle võõras kogemus. Oliver surus ikka väga korralikult ja meil oli korralik spordipäev. Nägime, et suudame selle hooga sõita, kuigi pidime vahel ka oma piire ületama. Hoolimata sellest, et vahepeal sõitsime ka üle piiri, ei tahtnud me seda võitu ära anda ja lõpuks – lõpp hea, kõik hea,“ sõnas ralli finišis oma karjääri teise Lõuna-Eesti ralli võitnud Gross.