Endine maailmameister vormelitalendi hirmsa surma valguses: noorte ohutaju on kadunud, arvatakse, et rajal saab kihutada nagu arvutimängus 

"Selline õnnetus teeb väga haiget. See on tänapäeval palju šokeerivam kui varem, mil sääraseid asju juhtus rohkem. Efekt on hoopis teine, sest praegusel ajastul tunnetavad väga vähesed mootorispordi ohte," ütles Villeneuve RTBFile.

"Teine probleem on liialt suured asfaldiga kaetud ohutusalad. Sõitjad ütlevad pidevalt, et saavad tänu sellele rohkem riskida. Aga erinevalt kruusas või liivast pole asfaldil võimalik kiiresti seisma jääda. See on väga suur riskifaktor, millega paljud ei arvesta."