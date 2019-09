VIDEO | Hingega asja kallal: US Openi suure matši järel nuttis nii võitja kui ka kaotaja 

Ta jätkas: "Tahtsin väljakult lahkuda, sest ma pole inimene, kellele meeldiks teiste ees töinata. Lisaks ei tahtnud ma Naomilt rambivalgust röövida. Aga ta veenis mind, et jääksin koos temaga intervjuuks platsile. Ta ütles, et see on igal juhul parem kui üksi duši all nutta."