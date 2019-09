Eesti vanim kiirendusvõidusõiduauto taas rajal! 

Kuriks Racing Teami masin on tõesti vaatamist väärt, kuid peamist põnevust pakuvad muidugi finaalsõidud. Street B klassis on sel hooajal võistelnud kokku 28 sõitjat ning hooaja kokkuvõtte esikolmiku konkurents on ülitihe. Viimasele etapile läheb liidrikohta kaitsma Kenne Koltsov, kuid kuna vahed punktitabelis on väikesed, siis peab ta enda seljataga olijaid tugevateks konkurentideks.