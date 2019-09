Noore vormelipiloodiga surmaga lõppenud õnnetuse teise tõsise kannataja kohta saabus hea uudis 

Kui Hubert suri paar tundi pärast avariid haiglas, siis 20aastase Correal läks õnnelikumalt. Tõsi, noormehel on mõlemas jalas luumurde ning veidi sai viga ka tema lülisammas, kuid ta elu enam ohus pole.

"Sauberi noortetiimi kuuluv Juan Manuel Correa viibib Liege´i haiglas ning tema seisund on stabiilne. Ta on endiselt intensiivravi osakonnas, kuid pere on juba tema juurde lubatud," seisab Sauberi tiimi ametlikus avalduses.