Tüli paradiisis? Liverpooli staarid jäid võidumängus tugevale erimeelsusele 

Senegali koondise ründaja vahetati kohe pärast intsidenti välja ning varupingil pidid meeskonnakaaslased kurja vaeva nägema, et teda rahustada. Liverpooli peatreener kinnitas, et vaatamata vahejuhtumile on tiimi sisekliima endiselt hea. “Need mehed jätavad endast kõik väljakule ja vahel nad ei ole õnnelikud, aga kõik on korras,” lausus Klopp.