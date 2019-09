Kahju! Maailma esireket jättis US Openi pooleli, kuid jahib endiselt Federeri rekordit 

Maailma esinumber Djokovic teatas pressikonverentsil, et loodab sel hooajal siiski veel väljakule tulla. „Palju suuri turniire ootab veel ees ja mängus on terve hulk edetabelipunkte. Tahan esikohta kaitsta,“ ütles ta pressikonverentsil. „Rafa (Rafael Nadal - toim), Roger (Roger Federer - toim) ja teised kutid on heas hoos, aga kui olen terve, siis mulle tegelikult meeldivad eesootavad Aasia turniirid.“