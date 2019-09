Interi peatreeneri soovitus: rassismi vastu aitab haridus 

„Pean tunnistama, et varumeestepingil ei kuulnud ma midagi. Kuid tõsi on, et Itaalia vajab rohkem üldist haridust. Olen näiteks Carlo Ancelottilt kuulnud, et mõnel staadionil toimuvad pidevad rünnakud jalgpallurite vastu,“ ütles ta. „Piiri taga töötades on tunda rohkem austust ning keskendutakse oma tiimi toetamisele.“