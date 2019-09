Daniel Ricciardo pärast kurba võidusõitu: tekib küsimus, kas asi on tõesti seda väärt? 

Vormel 1 staar Daniel Ricciardo tunnistas, et tema poleks soovinud pühapäeval enam starti tulla. Lõpuks sai ta Reanult’ roolis 14. koha. „Kahtlen, et keegi meist tegelikult tahtis võidu sõita. Tekib küsimus, kas asi on tõesti seda väärt?“ arutles ta pärast etappi. „Jah, see on meie töö, elukutse ja laiemalt kogu elu, aga tegelikult on tegemist ju lihtsalt võidusõiduga. Praegu räägin enda eest, aga tean, et ma pole ainus, kes nii mõtleb.“

Toro Rosso meeskonda kuuluv Pierre Gasly lõpetas võidusõidu üheksanda kohaga. „See oli kindlasti kõige emotsionaalsem võistlus,“ tõdes ta. „Mitte keegi pole 23aastaselt valmis oma parima sõbra kaotuseks. Kasvasime koos üles ja hakkasime seitsmeaastaselt karti sõitma. Olime toakaaslased ja elasime kuus aastat samas korteris. Käisime vanuses 13-19 samas klassis, meil olid samad õpetajad. Olen endiselt šokis. Ma ei suuda mõista, kuidas elu võib nii kiiresti lõppeda. See on kohutav. Loodan kõigi meie ühiste sõpradega varsti kokku saada, sest keegi ei suuda mõista, mis juhtus. See on lihtsalt ülimalt kurb.“