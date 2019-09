Rootsi suusalegend: hakkan nüüd mõistma, kui lähedal surm tegelikult oli 

Lisaks MMi kuldmedalitele sai ta 2002. aastal kaela ka olümpiamängude pronksi. Nüüd usub Elofsson, et kunagise tippsportlasena on tal hea võimalus ka täielikult taastuda, sest teab, kuidas keskenduda kindlatele harjutustele ning probleeme pole ka distsipliiniga. „Vaimselt peaks mu taust kõvasti aitama. Tean, et tulemuseni jõudmine võib väga palju aega võtta,“ arutles ta. „Hakkan nüüd aru saama, kui lähedal surm tegelikult oli. Olen õnnelik, et endiselt elan.“