HÕISSA! Imenapilt finaalturniirilt välja jäänud rannajalgpallikoondise õuele paistiski päike 

Nüüd, kaks nädalat hiljem, on koondislaste suunurgad taevapoole, sest nii-öelda õnneliku kaotajana pääsetakse ikkagi finalturniirile.

Nelja alagrupi peale pääses edasi ka kolm paremat teise koha omanikku, kuid Eesti jäi selles võrdluses napilt viimaseks. Nii Rumeenia, Kasahstan kui ka Bulgaaria kogusid teistest gruppides kuus punkti, kuid edestasid Eestit parema väravate vahega. Eestil oli see +3, Rumeenial +5 ning Kasahstanil ja Bulgaarial +4.

Juba eelmisel neljapäeval ilmnes, et Bulgaaria koondisel on rahalised raskused, mistõttu ei pruugi nad Portugalis toimuvale finaalturniirile sõita. Nüüd sai see ka ametliku kinnituse ning bulgaarlaste asemel sõidavad Figueira da Fozi eestlased.