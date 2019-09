Karel Voolaid: olen Tarmo Rüütliga päris pikalt koos Tartu ülikoolis käinud, eks mingid mõjutused olen sellest ajast saanud 

Mõnikord treenerid ütlevad, et pole aega [ideid] kohale viia, aga kuna need pole kardinaalsed, siis viime need kahe-kolme päevaga mängijateni. Ei saa salata, et Kostja roll on seal suur, aga olen ka piisavalt kogenud treener, et mul peab olema plaan B enne valmis, mitte täna seda mõtlema hakkama. Ka see on valmis, see ei muuda meie üleüldist strateegiat."

Samal teemal Jalgpall Martin Reimi mantlipärija: käes on hetk, kus tuleb hakata suuri tegusid tegema Enne mängu on vaid neli päeva. Millel on nendel päevadel põhifookus?

"Neli-viis peamist asja. Need on jalgpallitreeneri maailma asjad. Mängutehnilised küsimused, mängulugemisega seotud nüansid, mis aitavad meie mängu paremaks muuta ja mõjutavad väga palju kehalist võimekust. Need on omavahel väga tugevas seoses. Siis on mingid vaimsed tegevused, kuidas mõtleme, käitume ja kui pühendunult võistkonna jaoks töötame. Ja mängijate omavahelised klapid ja suhtlemised väljakul."

Mis rutiinid mängijate jaoks muutuvad võrreldes eelmise treenerite tiimiga?

"Üritame teoreetilist strateegiat grupina vähendada ja anda igale mängijale individuaalselt nõuandeid. Ma ei ole varem stopperiga kõrval olnud, et kui pikad ja kurnavad need olid, aga mängijatel on nii palju erinevaid puudujääke, et kui sõnum läheb võistkonnale, siis see ei pruugi kaheksat mängijat üldse puudutada. Proovime olulise info viia väiksemale grupile, mis puudutab konkreetselt neid. Praegu olen ülioptimistlik, aga võin ka pärast kaht mängu resümeerida, et kurat, ikka jäi aega väheks. Eos ma seda ütelda ei taha."

Kas Saksamaa mäng tuleb veel kuidagi jutuks?

"Saksamaa mängu teatud emotsioonid on väga tugevalt minu sisse põimunud, neist ei saa üle ega ümber, aga võistkonnale välja annan olulisema. Nii palju, kui näen, et sellest on Valgevene ja Hollandi mängus kasu."

Taktikast:

"Meil on piisavalt hea valik keskkaitses. On veel treeneritega teatud dilemma, millisesse väljaku sektorisse rohkem panustada. Kas hoida rohkem asjad taga korras või minna julgemalt. On veel veidi vaidlemist, aga selge, et kui tulevad muudatused, siis sellised, mis on mängijatele kergesti haaratavad.

Valgevenel on koosseisus mingid korrektiivid, keegi jäi välja, keegi on vigane. Lähtume oma mänguplaanist, aga vaatame vaikselt nende kapsaaeda ka. Sellest tasakaalust leiame parima strateegia.

Kahjuks me ei saa Valgevene ja Hollandi mängudele sarnaselt peale minna, peame olema dünaamilised ja paindlikud. Tahaks vastse mängust lähtumist järjest rohkem tagaplaanile suruda, aga vahel on see spordis paratamatu."