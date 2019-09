JÄI VAHELE! Penaltit nillinud Harry Kane pidi otse-eetris selgitama oma sukeldumiskatset 

Kuigi Sokratis Papastathopoulos pani olukorras oma käed briti seljale, leidsid kõik kommentaatorid mängu ajal, et tegemist on pesuehtsa teesklemisega.

"See juhtus sellisel mängu hetkel, kui kõik on juba väsinud. Kaitsja tegi lohaka liigutuse. Kui olen keskväljal, siis vilistatakse see alati ära, aga karistusalas on 50-50," jätkas ta kohmetunult.

"Kohtunik võib küll arvata, et üritan viga välja meelitada, kuid tegelikult tahan lihtsalt palli kaitsta. Aga on mis on, see on üks neist olukordades, mis vahel antakse, vahel aga mitte. Täna oli see teine päev," sõnas Kane'i pühapäeval.