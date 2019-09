Võitlussport FOTOD | Ukraina judokaunitar, kes enne heidet vastaseid iluga pimestab Ohtuleht.ee , täna, 21:35 Jaga: M

Daria Bilodid. Foto: Instagram @dariabilodid7

Ukraina judokas Daria Bilodid (18) on tataamil vaat, et surmav. Heidetel ta vastastele armu ei anna, mistõttu on ta auhinnakapis kaks maailmameistritiitlit ning kaks EM-kulda. Lisaks on neiu jõudnud vallutada väga paljude meeste südame.