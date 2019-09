HURRAA! Eestlane tuli korraldajate kiuste kolmandat aastat järjest Euroopa meistriks 

Itaallane väsis lõpuks, aga norrakas ründas edasi ning paar korda käisid meil juba rattad kokku. Ma ei hakanud enda tiitliga riskima ning lasin tal minna. Võtsin tempo väga alla, sest etapivõit polnud tähtsaim, kuid kaks ringi enne lõppu jäi Tveraen tehnilise rikke tõttu seisma ja tõusin taas liidriks. Ruudulipu sain esimesena ja kolmas meistritiitel oligi tõsiasi!"



"Tunne on ülimalt super! Tahaksin tänada kõiki toetajaid ja fänne, kes on mind aidanud. Suurimad tänud lähevad aga isale, kes on kogu mu 11aastase krossikarjääri ajal olnud mulle toeks – minu kangelane! Kohal oli ka meie eestlastest sõbrad, kirjeldamatu tunne on välismaal võisteldes näha Eesti lippe ja kaasa elamist!"



Saarel on jäänud sõita veel hooaja tähtsaim võistlus Rahvuste kross 5. ja 6- oktoobril Saksamaal, kus tema meeskonnakaaslasteks on Martin Filatov ja Priit Järvloo.