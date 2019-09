Jalgpall INTERVJUU | Ragnar Klavan tunnistas, et kaalus koondisekarjäärile punkti panemist: kindlasti käis see peast läbi Karl Juhkami , täna, 13:12 Jaga: M

Ragnar Klavan on aastase pausi järel taas Eesti koondist esindamas. Foto: Martin Ahven

„Vorm on Nike ja tervis on hea,“ vastab Eesti jalgpallikoondise kapten Ragnar Klavan (33) naerusuil, kui uurida tema hetkeseisu kohta. Viimati eelmise aasta septembris sinisärgi selga tõmmanud keskkaitsja on suutnud erinevad vigastused ja probleemid praeguseks selja taha jätta ning tõttab meelsasti isamaa eest lahingusse.