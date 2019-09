KUUMAD FOTOD | Skandaalse jalgpallistaari veel skandaalsem naine poseeris taas topless 

Hispaania- ja itaaliakeelses keeleruumis on tegu ühe kõige skandaalsema paariga vutimaailmas. Paar tõusis tähelepanu keskpunkti 2013. aastal, kui Icardi lõi Nara üle oma kolleegiltt Maxi Lopezilt. Legendaarne Diego Maradona vastas selle teo järel, et noort ja lootustandvat Icardit ei tohiks mitte kunagi rahvuskoondisesse kutsuda, kuna ta on reetur.

Nara ja Icardi teenisid Itaalia kõmumeedias sellest ajast superpaari staatuse. Itaalia meedia kajastab nende tegemisi igal võimalikul hetkel. Väidetavalt mõjutab Icardi otsuseid ja käitumist suuresti just naine ning see on ka põhjus, miks Icardi viimasel hooajal kuidagi Milano Interi fännide ega meeskonnakaaslastega läbi ei saanud. Nara on lisaks Icardi mänedžer ja seepärast on kutsutud teda ka Itaalia jalgpalli üheks mõjukaimaks naiseks.

Mees on otsimas uut klubi, ent kuna tema käitumisprobleemid on kurikuulsad, pole hoolimata talendikusest uut leivaisa liiga lihtne leida. Küll aga on viimastel päevadel suurt huvi tundnud PSG ning Prantsusmaale lahkumine tundub praeguse seisuga kõige tõenäolisem. Wanda Nara provotseerivates fotodes pole midagi uut.

26-aastasest Icardist kuus aastat vanem meestemagnet on varemgi riided hea meelega seljast heitnud.